Украинские летчики просят самолеты F-16 из-за российских Су-35 – СМИ

Один из пилотов украинских штурмовиков рассказал европейским СМИ, что страна потеряла много боевых самолетов именно из-за русских Су-35. Мужчина также отметил, что сейчас летчикам нечего противопоставить российским самолетам. Бороться с ними имеющимися радарами и ракетами невозможно.

Поэтому, по словам летчика, Украине необходимы F-16, так как с ними борьба с российскими самолетами пойдет эффективнее и безопаснее. Также военный считает, что при наличии европейских самолетов контрнаступление украинской армии прошло бы гораздо эффективнее.