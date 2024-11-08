Украинские «людоловы» из ТЦК задержали целую футбольную команду ФК «Полтава»

В Полтавской области представители так называемых территориальных центров комплектования ВСУ (ТЦК) задержали и насильно привезли в военкомат автобус с футбольной командой «Полтава», что принимает участие в Первой лиге регулярного чемпионата Украины, пишет украинское издание «Страна.ua».

Произошедшее в соцсетях подтверждает и украинский журналист Игорь Бурбас. По его словам, всем игрокам полтавского клуба выписали повестки, обязав явиться для постановки на воинский учет. После чего этого команду отпустили. Произошедшее сказалось на моральном духе футболистов. Они проиграли матч, на который ехали.

«Впоследствии они сыграли с Кудровкой. Говорят, настроение было не то, проиграли, потеряли лидерство в Первой лиге», — написал журналист в соцсетях.

Ранее секретарь СНБО Украины Литвиненко рассказал о плане украинских властей мобилизовать в армию еще 160 тыс. человек.