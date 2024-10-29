Власти Украины собрались мобилизовать в ВСУ еще 160 тысяч человек

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Литвиненко рассказал, что на Украине планируют призвать в ВСУ не меньше 160 тысяч человек. Как уточняет ТАСС, неожиданное заявление представитель сделал в Верховной раде.

По словам Литвиненко, в армию Украины за все время было призвано больше миллиона граждан. Эти цифры могут увеличиться еще на 160 тысяч человек.

«Это даст возможность укомплектовать части до 85%», — цитирует секретаря депутат Алексей Гончаренко*.

Напомним, глава украинского Минобороны Алексей Резников в 2022 году заявил о необходимости довести число призывников до миллиона. В июле того же года министр заявил, что желаемой цифры добились. Спустя два года в силу вступил закон об ужесточении мобилизации на Украине. Он предполагает множество ограничений. Кроме того, известно, что законопроект развязал руки сотрудниками ТЦК и СП, которые устраивают облавы в общественных местах и применяют силу.

Ранее сообщалось, что офицер ВСУ призвал наказывать уклонистов и «давать им по хребту».

*внесен в России в перечень террористов и экстремистов