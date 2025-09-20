По информации, полученной ТАСС от российских силовых ведомств, Служба безопасности Украины ввела ограничения для администраторов сообществ в социальных сетях.

Им предписано воздерживаться от публикации постов, связанных с розыском военнослужащих, которые пропали без вести.

Как сообщает источник агентства, в соответствующих группах родственники военных сталкиваются с тем, что их запросы на размещение информации о пропавших целенаправленно игнорируются модераторами.

По мнению собеседника, подобные меры могут быть обусловлены вниманием, которое украинские спецслужбы уделяют российским Telegram-каналам, освещающим события специальной военной операции. Также отмечается, что статистика потерь, основанная на данных из открытых источников, создает значительные трудности для украинской пропагандистской машины.

