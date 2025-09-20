Украинские паблики под колпаком: о чем запрещает писать Киев
Украинским группам в соцсетях запретили публиковать сообщения о пропавших бойцах
По информации, полученной ТАСС от российских силовых ведомств, Служба безопасности Украины ввела ограничения для администраторов сообществ в социальных сетях.
Им предписано воздерживаться от публикации постов, связанных с розыском военнослужащих, которые пропали без вести.
Как сообщает источник агентства, в соответствующих группах родственники военных сталкиваются с тем, что их запросы на размещение информации о пропавших целенаправленно игнорируются модераторами.
По мнению собеседника, подобные меры могут быть обусловлены вниманием, которое украинские спецслужбы уделяют российским Telegram-каналам, освещающим события специальной военной операции. Также отмечается, что статистика потерь, основанная на данных из открытых источников, создает значительные трудности для украинской пропагандистской машины.
