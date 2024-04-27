Украинские СМИ сообщили о мощных взрывах в Харькове
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Сразу после полуночи субботы, 27 апреля, в украинском Харьков прозвучала серий сильных взрывов, пишет издание «Зеркало недели».
Согласно данным онлайн-карты украинского Минцифры, на территории Харьковской области с 0.30 мск объявлена воздушная тревога.
«В Харькове прозвучали взрывы», — говорится в сообщении издания.
Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который в последствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.
Напомним, британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Харьков перестал существовать как экономический и промышленный центр.