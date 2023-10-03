Украинские террористы предприняли попытку атаковать Брянскую область при помощи ударного беспилотника

О произошедшем в районе полуночи вторника, 3 октября, в своем аккаунте в соцсетях проинформировал губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, дрон самолетного типа, запущенный со стороны Украины, был уничтожен силами ПВО над Трубчевским районом Брянской области.

«Российские военные пресекли попытку украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА в Брянской области», - написал Богомаз.

Глава региона добавил, в ходе ликвидации дрона пострадавших и разрушений на земле нет. На месте работают оперативные службы Брянской области.