Украинские участники «Евровидения-2025» уехали на отбор и сбежали из страны

Представители Украины, которые должны были представлять страну на «Евровидении-2025», отправились на отборочный тур, но после его завершения решили остаться за границей. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Рок-коллектив MBreeze, в составе которого Александр и Илья Беляковы, получил разрешение на выезд за рубеж и воспользовался возможностью покинуть территорию Украины. Вместе с ними отправился и исполнитель Василий Демчук. Об этом стало известно от украинского музыкального критика Романа Бутурлакина.

По словам источника, Демчук проживает в Риме и занят в модельном бизнесе. А братья Беляковы, вероятно, находятся в Литве. Разумеется, музыканты не сообщают о своем нынешнем местоположении.

Несколько дней назад Министерство культуры Украины ввело ограничения на выезд из страны для журналистов и работников сферы культуры. Сообщалось, что это временная мера, но в дальнейшем от выезжающих будут требовать документы, подтверждающие цель и условия поездки.

Ранее житель Богоявленки рассказал, как украинские военкомы выманивают скрывающихся от мобилизации мужчин.