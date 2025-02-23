Житель Богоявленки рассказал, как украинские военкомы выманивают скрывающихся от мобилизации мужчин
Житель Богоявленки рассказал об облавах военкомов на украинских мужчин
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Украинские военкомы продолжают облавы на мужчин. Они выманивают их из дома под предлогом гуманитарной помощи, которую на самом деле не выдают.
Об этом РИА Новости рассказал местный житель освобожденного от ВСУ населенного пункта Богоявленка Олег Гиманов.
По его словам, сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования и социальной поддержки) использовал гуманитарный штаб для мобилизации. Первый раз они приехали и вручили повестки 15 человекам. Через день они подъехали к местному магазину и раздали еще 25 повесток, сообщил Гиманов.
Уловку с гуманитарной помощью военкомы также используют и в частных случаях. Например, таким способом выманили из дома соседа Гиманова, сказав его матери, что привезли гуманитарку и генератор. Женщина позвала сына и его сразу забрали, даже не вручая повестку, рассказал собеседник издания.
Ранее сообщалось о том, что в Одессе военкомы избили сына писательницы, выгонявшей русских с Украины.