Ранее Минобороны Украины сообщило об серьезном ухудшении положения дел ВСУ на купянском направлении. Российские военные закрепились уже на окраинах Купянска.

Из Купянского района Харьковской области начали спешно эвакуировать людей. Как сообщил глава Харьковской обладминистрации Олег Синегубов, за первые часы с начала эвакуационных мероприятий было перевезено уже 63 пожелавших оставить свои дома человека.

«Из населенных пунктов Купянского района Харьковской области, расположенных непосредственно у линии фронта, начали эвакуировать людей; на данный момент вывезли 63 человека, в том числе девять детей», — сообщил Синегубов в соцсетях.

Он также проинформировал, что власти Харьковской области рассматривают вариант принудительной эвакуации детей из находящихся на расстоянии в семи — десяти километрах от линии фронта, включая сам Купянск, населенных пунктов.

«Это решение должно быть принято Советом обороны области и согласовано с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины», — заключил Синегубов.

Напомним, как заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия намерена и будет в обязательном порядке контролировать все те регионы, что записаны в ее Конституции, имея ввиду республики Донбасса, Крым, Херсонскую и Запорожскую области.