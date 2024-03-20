Губернатор Курской области рассказал о повреждениях в результате обстрела

В поселке Краснооктябрьский, расположенном в Глушковском районе Курской области, линия электропередачи была серьезно повреждена в результате обстрела, который, по данным официальных источников, произошел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об инциденте сообщил губернатор региона Роман Старовойт на личной странице в одной из социальных сетей. В результате обстрела часть жителей осталась без электричества из-за повреждения линии.

Роман Старовойт подчеркнул, что приоритетом в данной ситуации является безопасность жителей и работников, поэтому работы по восстановлению электропередачи начнутся только после того, как обстановка будет стабилизирована и не будет угрозы для ремонтных бригад.

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