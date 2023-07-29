Украинские власти предложили готовиться согражданам к очень тяжелой зиме
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По прогнозу, она будет заметно тяжелее, чем предыдущая.
С таким советом к украинцам обратился советник офиса президента Михаил Подоляк. Он напомнил, что ранее в стране существовала стабильная система, которая обеспечивала жителей энергоресурсами.
«Стартовые позиции будут гораздо хуже, чем в прошлом году», -предупредил он.
Его слова прозвучали в телеэфире украинского канала «24». По уверению Подоляка, всем гражданам страны имеет смысл запастись обогревателями, печами и другими устройствами, которые помогут им пережить холодный сезон года.