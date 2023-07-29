Украинские власти предложили готовиться согражданам к очень тяжелой зиме

По прогнозу, она будет заметно тяжелее, чем предыдущая.

С таким советом к украинцам обратился советник офиса президента Михаил Подоляк. Он напомнил, что ранее в стране существовала стабильная система, которая обеспечивала жителей энергоресурсами.

«Стартовые позиции будут гораздо хуже, чем в прошлом году», -предупредил он.

Его слова прозвучали в телеэфире украинского канала «24». По уверению Подоляка, всем гражданам страны имеет смысл запастись обогревателями, печами и другими устройствами, которые помогут им пережить холодный сезон года.