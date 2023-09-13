Их призывают к участию в боевых действиях. Это касается не только тех, кто имеет военную специальность, но и вообще всех. Таким образом командование ВСУ пытается решить проблему нехватки личного состава.

По утверждению Яна Гагина, советника главы Донецкой народной республики, правительство Зеленского любыми путями пробует решить кадровый дефицит в армии. Среди нововведений – мобилизация тех, кто ранее не считался годным для прохождения службы. Теперь призвать могут даже людей, имеющих инвалидность либо психическое заболевание. Но этого режиму мало, помимо больных проблему пытаются решить и за счет женского населения страны.

«Запустили рекламную кампанию по призыву женщин на военную службу. Их сейчас пытаются агитировать участвовать в боевых действиях», - заявил Гагин.

Его слова привели РИА Новости. Наряду с этим украинские власти пытаются добраться до мужчин, которые выехали за пределы страны. Они обращаются к европейским правительствам с просьбой вернуть на родину тех, кто в с состоянии нести службу.