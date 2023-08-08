Украинские власти закрыли сто сорок автобусных рейсов в Россию

Рейсы совершались по стандартной схеме. Сначала пассажиры доставлялись на территорию Польши, откуда уже через Латвию и Литву двигались в РФ. При этом за бронирование билетов даже не приходилось платить. Украинцам было достаточно наличия загранпаспорта. Вся оплата производилась только в Польше либо вообще по факту пересечения российской границы.

Об этом рассказало ТАСС. Ликвидация подобных рейсов произошла по инициативе министерства развития общин, территорий и инфраструктуры. Оно захотело упорядочить автобусное сообщение с другими странами и сразу же перекрыло 258 маршрутов. 118 из них вели в Польшу, еще 140 – в РФ. Ведомство пообещало, что со временем разберется и с рейсами в другие страны.