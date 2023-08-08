Украинские власти закрыли сто сорок автобусных рейсов в Россию
Фото: [© Алексей Витвицкий/РИА Новости]
Несмотря на боевые действия, такие перевозки пользовались большим спросом. Цена одного билета до Москвы доходила до 350 долларов.
Рейсы совершались по стандартной схеме. Сначала пассажиры доставлялись на территорию Польши, откуда уже через Латвию и Литву двигались в РФ. При этом за бронирование билетов даже не приходилось платить. Украинцам было достаточно наличия загранпаспорта. Вся оплата производилась только в Польше либо вообще по факту пересечения российской границы.
Об этом рассказало ТАСС. Ликвидация подобных рейсов произошла по инициативе министерства развития общин, территорий и инфраструктуры. Оно захотело упорядочить автобусное сообщение с другими странами и сразу же перекрыло 258 маршрутов. 118 из них вели в Польшу, еще 140 – в РФ. Ведомство пообещало, что со временем разберется и с рейсами в другие страны.