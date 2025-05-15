В МИД Индии поступают жалобы на журналистов, работающих в Донбассе. Это выяснил канал RT.

Как указывает канал, Киев стал оказывать давление на индийских журналистов, которые осуществляют законную профессиональную деятельность в ДНР.

Так, работник одного из крупных индийских каналов TV9 Маниш Джа снял обломки американских снарядов и западные дроны. Все эти опасные предметы были применены противником для ударов в сторону Запорожской АЭС.

Дипведомство на Украине обвинило журналистов в «съемке пропагандистского контента по заказу». Жалобы из Незалежной отправили в МИД Индии.

«Посещать различные места и делать оттуда репортажи — это мое право, моя работа и мой долг. Украина неоднократно делала из меня свою цель, потому что я показываю правду. Я неподвластен их пропаганде, я разоблачаю ее», — заявил Маниш Джа.

По словам индийского корреспондента, западные СМИ распространяют лживую пропаганду, так как не хотят, чтобы правда о происходящем в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях вскрылась на широкую аудиторию.

Ранее сообщалось, что российскому СМИ отказали в аккредитации на встречу глав МИД стран НАТО.