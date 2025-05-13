Российскому СМИ отказали в аккредитации на встречу глав МИД стран НАТО
НАТО отказало РИА Новости в аккредитации на встречу министров стран блока
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НАТО не допустило журналистов РИА Новости к освещению саммита глав МИД стран Альянса, который пройдет в Анталье. Об этом агентство сообщило в телеграм-канале.
В официальном ответе информагентству сообщили, что заявка «не была успешной», но причины отказа не уточнили. В РИА Новости заявили, что документы подавали в полном соответствии с правилами. Случай, как отметили, не первый. Российским журналистам уже ограничивали доступ к международным мероприятиям.
Так, в марте греческий МИД отказался продлевать аккредитацию шеф-корреспонденту РИА Новости Геннадию Мельнику, из-за чего корреспондентский пункт в Афинах, проработавший более 20 лет, пришлось закрыть. В ведомстве при этом не аргументировали решение.
Эксперты связывают такие шаги с общей тенденцией ограничения российских СМИ на Западе после начала спецоперации на Украине. В НАТО и ЕС неоднократно заявляли о борьбе с «дезинформацией», но конкретных претензий к материалам РИА Новости в данном случае не предъявляли.
Ранее в Кремле заявили, что российская делегация будет ждать украинскую сторону в Стамбуле 15 мая.