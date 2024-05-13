Украинские военные избили под Киевом сотрудницу АЗС

Описываемый инцидент произошел 11 мая в поселке Калиновка. На местной АЗС два военных в форме устроили конфликт с заправщиком, который возмутился их слишком быстрым заездом на заправку. Во время инцидента один из фигурантов угрожал мужчине ножом, а другой – пистолетом. После один ВСУшников ударил женщину, которая тоже является сотрудницей АЗС. Затем мужчины скрылись, но были пойманы в Киеве. В отношении военных возбудили уголовное дело, по которому они могут лишиться свободы на срок от трех до семи лет.

Ранее мы писали о том, что Люберцах двое мужчин набросились на супругов. Потерпевшие возмутились поведением пьяных граждан, после чего подверглись нападению и избиению. Медики зафиксировали на муже и жене различные повреждения. По факту инцидента следственный комитет возбудил уголовное дело.