Украинские военные наносили артиллерийские удары по телам погибших солдат

В своем Telegram-канале российский военкор Александр Сладков сообщил об очередных варварских действиях ВСУ под Работино.

По его словам, подразделение ВСУ целенаправленно наносило артиллерийские обстрелы по местам, где находились тела погибших военнослужащих РФ.

Как следует из публикации, в тот момент, когда российские военные занимались сбором и подготовкой к эвакуации тел своих сослуживцев, украинская сторона, ведя наблюдение с беспилотника, наносила по этим точкам прицельные удары.

Сладков утверждает, что целью таких действий было невозможность последующей эвакуации останков, и задал риторический вопрос: «Кто они после этого?».

