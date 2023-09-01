Украинские военные обстреляли Донецк из установки турецкого производства

Украинские военные выпустили по Донецку несколько ракет из РСЗО турецкого производства. Об этом сообщает РИА Новости .

В 13.45 со стороны расположений ВСУ начался обстрел Киевского района. Выяснилось, что атаку провели из РСЗО калибра 122 миллиметра. Представитель ДНР Сергей Переверзев заявил, что применялись ракеты TR-122 двух типов – осколочные и осколочно-фугасные. На месте происшествия обнаружили осколки, которые направят на экспертизу.

В результате этого обстрела пострадали десять мирных жителей, из которых один – ребенок. От полученных ранений девочка 2016 года рождения погибла. При этом Переверзев сообщил, что продолжают поступать сообщения о новых пострадавших. Также были повреждены жилые дома и торгово-развлекательный центр.