Вечером 23 августа украинские военные обстреляли город в Запорожской области. Об этом сообщает РИА Новости .

Как рассказал глава движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов, был атакован город Энергодар, удары наносились дронами. В 19:00 было зафиксировано попадание. Один из атакующих дронов повредил автомобиль, находившийся недалеко от предприятия «Тепловодоканал».

После атаки возник пожар, который был оперативно потушен. На данный момент известно, что пострадавших в результате атаки нет. Ущерб, нанесенный городу дронами, уточняется.