Украинские военные примут участие в параде Победы в Лондоне

Военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) пригласили на парад в Лондоне, посвященный 80-летей годовщине Победы в Великой Отечественной войны над нацистской Германией.

Об этом со ссылкой на министерство обороны Великобритании сообщает Sky News.

Украинские военнослужащие в настоящее время сражаются за свободу, поэтому вполне уместно их присутствие на мероприятии, на котором будут чествовать ветеранов войны, сказал министр обороны королевства Джон Хили.

Парад Победы в британской столице состоится 5 мая. Участие ВСУ в мероприятии будет символизировать поддержку Украины, отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось о том, что в Вашингтоне после шестилетнего перерыва пройдет акция «Бессмертный полк».