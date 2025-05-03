В Вашингтоне после шестилетнего перерыва пройдет акция «Бессмертный полк»

В Вашингтоне впервые с 2018 года пройдет акция «Бессмертный полк». Об этом со ссылкой на координатора мероприятия Анну Блоха сообщает «КоммерсантЪ».

Шествие стартует сегодня, 3 мая, от парка Лафайет-сквер у Белого дома, а завершится у мемориала Второй мировой войны.

Администрация согласовала участие 300 человек, но, по словам организаторов, ожидается около 100 участников.

В этом году особенностью акции станет отсутствие официальных лиц.

Участники акции «Бессмертный полк» пройдут с фотографиями родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне, по маршруту, который символически свяжет Белый дом с мемориалом Второй мировой войны — местом, где в 1944 году Рузвельт и Сталин координировали действия против нацизма.

Акция завершится возложением цветов к мемориалу и зачитыванием имен погибших родственников-фронтовиков.

Ранее сообщалось о том, что акцию «Бессмертный полк» впервые проведут на футбольных матчах.