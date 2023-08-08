Украинские военные выпустили 16 снарядов по населенным пунктам Донецка

Обстрел начался со стороны расположений ВСУ в 18:40. Первым под удар попал населенный пункт Орловка. Туда прилетело сразу три снаряда. Еще 155 миллиметровых снарядов попали туда же в 18:45. Следующим под удар попал город Максимильяновка, туда «пришло» сразу четыре ракеты. А затем еще три снаряда попало по Орловке.

После этого наступило пятиминутное затишье, а затем под удар снова попали Киевский и Ворошиловский районы Донецка. Туда попали еще три «натовских» снаряда.