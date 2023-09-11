Украинские войска выпустили 23 снаряда по четырем городам ДНР

Обстрел со стороны расположений украинских войск начался в 18.30. Первые два удара пришлись по Галицыновке. Уже через пятнадцать минут еще три снаряда «натовского» калибра ударили по Орловке. В 19.10 обстрел продолжился, по Орловке попали еще два снаряда.

В следующий час ВСУ выпустили еще около шестнадцати «натовских» снаряда по Донецку, Макеевке и Горловке. Информация о разрушениях и пострадавших пока не поступала.