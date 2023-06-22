Украинские войска выпустили еще десять снарядов по ДНР – СМИ

Атаки со стороны расположений подразделений противника начались в 16:55, первые выстрелы пришлись по населенному пункту Нетайлово, куда попали пять снарядов «натовского» калибра. В 18:55 обстрел продолжился, и еще пять снарядов того же калибра попали в тот же район. Также в 16:00 тринадцать снарядов калибром 152 миллиметра выпустили по Горловке, обстрел населенного пункта длился сорок пять минут.

Поселения, по которым сегодня нанесли удары вооруженные силы Украины, расположены на западе и юго-западе Донецка.