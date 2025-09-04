Украинских таксистов станут штрафовать за русский язык, на разрешат петь русские песни

На своей странице в социальной сети, заблокированной в России, украинский омбудсмен по защите государственного языка Елена Ивановская объявила о возможных штрафах для водителей такси, которые предпочитают общаться с клиентами на русском, а не на мове.

В социальной сети она оставила комментарий под видео, на котором запечатлен инцидент в Харькове. Таксист отказался обслуживать пассажира, говорившего на украинском языке, и не стал выключать музыку, звучавшую на русском. Она подчеркнула, что таксист будет привлечен к ответственности.

Ивановская заявила, что он нарушил закон, регулирующий использование украинского языка в государственных учреждениях. В частности, закон требует, чтобы транспортные услуги в Украине предоставлялись исключительно на украинском языке.

«Непосредственным нарушителям языкового закона в части применения государственного языка в сфере обслуживания потребителей предусмотрено административное взыскание в виде наложения штрафа… 3,4 тысячи-5,1 тысячи гривен (82,19 – 123,28 доллара – прим. ред.)», - приводит слова Ивановской офис языкового омбудсмена.

Она также призвала службы такси проверять водителей на владение украинским языком.

При этом Ивановской было подтверждено, что языковой закон разрешает исполнение песен на русском языке в общественных местах.