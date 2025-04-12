Украинских женщин хотят обязать служить в ВСУ

Служба в Вооруженных силах Украины может стать обязательной для всех граждан, в том числе для женщин. С данной инициативой выступил заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Павел Палиса, передает «Страна.ua».

Он считает, что нужно ввести переходный период, чтобы у граждан сформировалось понимание того, что служить должны все.

В качестве примера Палиса привел Израиль, где служат все, независимо от пола. Тех, кто не прошел службу, он предлагает лишать доступа к определенным государственным услугам и возможностям, в частности, таким как работа на госслужбе.

Ранее сообщалось о том, что на Украине начали рассылать повестки на службу в ВСУ даже беременным.