На Украине начали рассылать повестки на службу в ВСУ даже беременным

Пользователи украинских соцсетей жалуются на то, что повестки на службу в ВСУ начали рассылать даже беременным и женщинам старше 50 лет, сообщает РИА Новости.

О принудительной мобилизации пишут и адвокаты. Они публикуют ответы на эти вопросы, а пользователи в комментариям рассказывают возмутительные истории о принудительной мобилизации женщин и произвола со штрафами и повестками.

Например, юрист Кристина Дрогозюк из Одессы на вопрос о том, может ли прийти повестка женщине в декрете, она отвечает утвердительно, так как декрет на освобождает гражданку Украины от обязанности обновить данные.

Пользователь с ником anid367 рассказал, что повестку вручили женщине инвалиду третьей группы. Ей пришлось проходить медицинскую комиссию вместе с солдатами.

На проблему брони жалуются и многодетные матери. Бронь дают только на полгода, а потом нужно снова собирать документы и проходить комиссию.

Отсрочка от мобилизации может быть дана при наличии несовершеннолетних детей. Однако саму постановку на воинский учет это не отменяет.

Ранее сообщалось о том, что Андрею Данилко запретили выезжать за границу.