В эфире youtube-канала «Да, это так» Стариков выразил уверенность. что то, что делают российские военные под Купянском, обязательно войдет учебники истории.

«Очень серьезные наступательные действия под Купянском. То же самое на Лиманском направлении. Идут потихоньку, а не кавалерийскими нахрапами. <…> В будущем во всех учебниках истории будет написано, что этот конфликт произвел революцию в военном деле», — заявил Стариков.

По мнению украинского эксперта, танки, боевые машины и артиллерия не менее важны в нынешних условиях ведения боя, чем высокоточное оружие, которым с руки воевать странам НАТО против более слабых противников. И украинский конфликт это доказал, заключил Стариков.