Украинские военнослужащие, перебрав алкоголя, устраивали перестрелки друг с другом, рассказал в беседе с РИА Новости беженец из села Веселый Гай по имени Александр.

Со слов собеседника агентства, находившимся в подпитии ВСУшникам начинали везде мерещиться российские военные. И они со страху палили беспорядочно вокруг, попадая в своих побратимов.

«У нас и коровы были две, и бычки были. Пошли привести их. И тут что-то началось, начали стрелять. Понапивались, начали стрелять с трех сторон. Одни стрельнули в одну сторону, в сторону Анновки, а с Анновки, там тоже стоят же украинские, оттуда стрельнули и навстречу им. А с леса выскакивают, не поймут, где стреляют, может, русские, ДРГ зашло. И тоже начинают палить», — вспоминают беженец.

Александр с женой признались, что каким-то чудом не пострадали. Украинских боевиков совершенно не смущало, что под огнем их автоматов оказались мирные жители.

«Началась перестрелка. Пули свистят, падают. Я руками землю разгребал, чтоб голову спрятать. Корову тут прострелили», — добавил мужчина.

Ранее сообщалось, что ВСУ открыли огонь по беременной женщине с двумя детьми в Курской области.