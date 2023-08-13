Украинский боевой дрон рухнул ночью на частный дом в Белгородской области
Фото: [U.S. Army National Guard / Army Spc. Amy Carle]
Как передает Baza, атака ВСУ была проведена на село Беловское в 30 километрах от российско-украинской границы в ночь на воскресенье, 13 августа.
Отмечается, что из-за падения украинского беспилотника повреждена крыша дома. Также повреждение получили окна и фасад здания. Обошлось без жертв и пострадавших.
«Спустя час, около 4 утра, силами ПВО был сбит еще один украинский беспилотник самолетного типа. Его обломки упали недалеко от села Петропавловка в 42 километрах от границы. Пострадавших нет», - приводится в публикации в соцсетях.
Ранее сообщалось, что украинские боевики попали снарядом в штаб гуманитарной помощи в Алешках Херсонской области.