Украинский боевой дрон рухнул ночью на частный дом в Белгородской области

Общество

Фото: [U.S. Army National Guard / Army Spc. Amy Carle]

Как передает Baza, атака ВСУ была проведена на село Беловское в 30 километрах от российско-украинской границы в ночь на воскресенье, 13 августа.

Отмечается, что из-за падения украинского беспилотника повреждена крыша дома. Также повреждение получили окна и фасад здания. Обошлось без жертв и пострадавших.

«Спустя час, около 4 утра, силами ПВО был сбит еще один украинский беспилотник самолетного типа. Его обломки упали недалеко от села Петропавловка в 42 километрах от границы. Пострадавших нет», - приводится в публикации в соцсетях.

Ранее сообщалось, что украинские боевики попали снарядом в штаб гуманитарной помощи в Алешках Херсонской области.

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