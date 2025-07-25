Украинский депутат от партии «Голос» разбился насмерть на мотоцикле

Украинский депутат от партии «Голос» Ярослав Рущишин погиб в ДТП в Ивано-Франковской области, сообщает издание «Украинская правда».

Отмечается, что смертельное ДТП с участием украинского народного избранника произошло в Ивано-Франковской области минувшим днем в четверг, 24 июля.

"Народный депутат от партии "Голос" Ярослав Рущишин погиб в результате ДТП", - пишет издание.

По данным, полученным от украинских СМИ, депутат потерял контроль над мотоциклом и совершил столкновение с трактором.

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