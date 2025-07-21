В Чувашии четырехлетний ребенок завел автомобиль и сбил сестру

В Чувашии четырехлетний мальчик завел автомобиль отца и сбил свою двухлетнюю сестру. Девочку госпитализировали, а прокурор района лично провел с ребенком профилактическую беседу. Об этом сообщает РИА Новости.

В деревне Старые Мураты Чувашии произошел необычный инцидент — четырехлетний ребенок завел машину и совершил наезд на свою младшую сестру. По предварительным данным, мальчик воспользовался ключами отца, завел автомобиль, после чего тот проехал несколько метров, сбил двухлетнюю девочку и врезался в столб.

Девочка потеряла сознание, но медики быстро привели ее в чувство. Серьезных травм у ребенка не обнаружили, однако для перестраховки ее отправили на обследование в чебоксарскую больницу.

Прокуратура начала проверку. Александр Данилов, прокурор Комсомольского района, лично приехал на место происшествия и поговорил с мальчиком, объяснив, почему нельзя садиться за руль.

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