Украинский депутат получил пять лет тюрьмы за пророссийские взгляды

Депутат Черкасского городского совета высказывал свои открытые политические взгляды во время разговоров с родственниками.

Офис генпрокурора республики Украины сообщил о суде над депутатом, которого обвинили по статье «Оправдание и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников». Было установлено, что чиновник в разговоре с близкими и друзьями высказывался в поддержку России.

Вдобавок к этому, депутат тайно состоял в запрещенной партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ).

При этом депутат занимался неправомерной для украинского строя деятельностью в течение июня-июля 2022 года. Мужчину признали виновным: по решению суда он проведет пять лет в тюрьме за пророссийские взгляды, пишет Lenta.ru.