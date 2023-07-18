Украинский депутат пожаловался на проблемы в сфере энергетики

По словам Нагорняка, больше 26 подстанций частично или полностью разрушены, что и делает ситуацию сложной. Сейчас Украина пытается восстановить подстанции, но темпы работы крайне низкие. Также украинский депутат рассказал, что киевские власти не смогли найти иностранные компании, которые согласятся помочь в восстановлении энергетики в стране. При этом, по его словам, украинские энергетики были призваны в ряды ВСУ, поэтому не могут заняться ремонтом. Еще одной причиной, по которой ремонт невозможен, является отсутствие запчастей.

Пока идут работы по восстановлению энергоснабжения на Украине, жителей попросили не использовать некоторые устройства с высоким уровнем потребления электричества, так как на оставшиеся системы снабжения идет слишком большая нагрузка.