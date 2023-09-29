Украинский дрон сбросил два взрывных устройства на подстанцию в слободе Белой под Курском, начался пожар

Ранее губернатор Роман Старовойт сообщил, что в Курском районе сработала система ПВО.

Спустя некоторое время глава Курской области проинформировал, что украинскому БПЛА удалось сбросить несколько снарядов на подстанцию в слободе Белой. Начался пожар, электричество пропало в нескольких населенных пунктах.

«Один из трансформаторов загорелся. Обесточены пять населенных пунктов и больница. Пожарные расчеты выехали на место. К восстановлению электроснабжения приступят, как только станет безопасно», — сообщил в соцсетях Старовойт.

О пострадавших в ходе атаки враского беспилотника пока не сообщается. На месте работают пожарные расчеты регионального управления МЧС.