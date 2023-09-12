Украинский дрон второй раз за вечер атаковал курский Рыльск
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Как сообщил в соцсетях губернатор Курской области Роман Старовойт, на этот раз ударом была повреждена крыша административного здания. На месте все экстренные службы Рыльска.
Ранее сообщалось, на западе Курской области с вражеского дрона было сброшено взрывное устройство на райцентр приграничного с Украиной Рыльского района. Обошлось без пострадавших.
«В Рыльске повторная атака украинского дрона на улице Ленина. В административном здании повреждена крыша, выбиты стекла в нескольких окнах. Пострадавших нет», - проинформировал Старовойт.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитом ПВО в Истринском районе Подмосковья вражеском БПЛА.