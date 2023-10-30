Украинский эксперт предрек Киеву «фантастические сложности» в сфере энергетики

По мнению директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, вся инфраструктура в стране настолько устарела и обветшала, что выходит из строя даже без всяких воздушных ударов.

Он напомнил, что теплоэлектростанции на Украине используются по большей части угольные. При этом собственная генерация угля в стране сильно снизилась.

«В этом году с угольной генерацией у нас сложно. В следующем году будет еще сложнее, а через два года будет фантастически сложно», - предрек Харченко.

Его точка зрения прозвучала на «Радио НВ». Харченко также напомнил, что вообще вся инфраструктура энергетики в стране очень сильно устарела. Она понемногу сыпется даже без попадания в нее ракет. Надежды на участие в восстановлении зарубежных инвесторов иллюзорны, поскольку во всем мире сейчас востребована зеленая повестка. В связи с этим в восстановление украинских объектов никто не захочет вкладываться.