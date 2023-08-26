Украинский эксперт сообщил, сколько мужчин уехало из страны

По его словам, с начала боевых действий, из страны уехало около 35% граждан. Из этого числа, 2 трети – женщины, и треть – мужчины. Он также сообщил, что около 17% покинувших страну мужчин находятся в возрасте до 18 лет. Еще столько же приходится на совершеннолетних. По словам эксперта, около 5% или меньше – это мужское население пенсионного возраста.

Согласно данным Гладуна, за это время страну покинуло 5 миллионов граждан без учета тех, кто решил переехать в РФ.