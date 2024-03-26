В Сумской области прогремел взрыв после воздушной тревоги

В Сумской области, что на Украине прогремели взрывы вечером вторника, 26 марта. Об этом сообщает РИА Новости .

По данным издания, в Сумской области ранее была объявлена воздушная тревога, после чего в регионе прогремел один мощный взрыв. На данный момент никаких подробностей не приводится, в частности, нет информации о разрушениях или каких-либо пострадавших.

Воздушная тревога объявлялась в Сумской области около 21:18 вечера вторника, 26 марта. Напомним, что Россия начала удары по ключевым объектам на Украине после теракта на Крымском мосту, но ВС РФ не бьют по социальным объектам или жилым домам, что не скажешь о действиях врага.

Напомним, ранее мы рассказали о том, что в Белгороде появятся новые укрытия. Они будут размещены возле соцобъектов и в тех районах, которые чаще всего попадают под вражеские обстрелы.