Украинский генерал анонсировал серию мощных бомбардировок по России зимой

Такую информацию в беседе с британской газетой Independent предоставил руководитель представитель Генштаба ВСУ Сергей Баранов.

«Мы намерены извлечь выгоду из опыта, накопленного нами за предыдущие годы, и использовать беспилотники, чтобы нанести сокрушительный удар по русским, когда боевые действия будут гораздо более статичными [этой зимой]», — заявил генерал.

Баранов при этом признал, что Украине боевые действия в зоне СВО обходятся гораздо дороже, чем России. Генерал посетовал, что ВСУ ожидают попуток дальнейшего разрушения российскими войсками работы энергетической инфраструктуры Украины.

«Русские осторожны, у них много людей и много ресурсов. Они долгое время готовились к войне такого масштаба. Для украинского народа война обходится дорого», — пожаловался генерал.

Баранов также призвал Запад ,несмотря на конфликт на Ближнем Востоке, не бросать Киев и дальше снабжать Украину боеприпасами.