Украинский певец Потап гастролирует по Европе как исполнитель «русского ретро»

В доказательство канал приводит концертную афишу, на которой написано «Russian Retro — Potap Live».

При этом, находясь на родине, музыкант от всего российского отрекается.

После начала СВО Потапенко поспешно уехал в Испанию и вернулся лишь спустя семь месяцев. Выступая на украинском телевидении, он рассказывал, что очень хотел записаться в армию и отправиться на фронт, но потом решил, что будет приносить пользу Украине, выступая на благотворительных концертах и ведя «информационную войну» в своих соцсетях.

Позже Потап окончательно перебрался за границу, откуда шлет землякам слова «искренней поддержки».