Украинский пленный со словами «кинули как мяса кусок» отказался от обмена и решил остаться в РФ
Фото: [соцсети]
Попавший в плен с зоне СВО украинский военнослужащий из 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ Владимир Пиявка попросил вычеркнуть его фамилию из составляемый списков на обмен пленными, сообщает РИА Новости.
В качестве причины он указал, что не хочет жить в такой стране, как Украина, и попросил оставить его в России.
«От обмена отказался, хочу к вам уехать в Россию. В Украину не хочу, не хочу в такой стране жить. Нас кинули как мяса кусок. Меня на работе поймали вообще мобилизовали. Первый раз пошли атаковать, нас командиры кинули - "мобиков" (мобилизованных - прим. ред.), а сами поубегали», - рассказал журналистам Пиявка.
По словам украинского военнопленного, что в ВСУ насильно мобилизуют только окончивших школу 18-летних парней. Мало того, в ружье ставят украинцев с психическими отклонениями.
«На мертвых нас не захотели поменять. Выходили на наше руководство, чтобы нас живых троих на двухсотых (погибших - прим. ред.) ваших поменять. Не захотели, сказали, у нас таких нет», - поведал солдат ВСУ.