Украинский пленный со словами «кинули как мяса кусок» отказался от обмена и решил остаться в РФ

Попавший в плен с зоне СВО украинский военнослужащий из 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ Владимир Пиявка попросил вычеркнуть его фамилию из составляемый списков на обмен пленными, сообщает РИА Новости.

В качестве причины он указал, что не хочет жить в такой стране, как Украина, и попросил оставить его в России.

«От обмена отказался, хочу к вам уехать в Россию. В Украину не хочу, не хочу в такой стране жить. Нас кинули как мяса кусок. Меня на работе поймали вообще мобилизовали. Первый раз пошли атаковать, нас командиры кинули - "мобиков" (мобилизованных - прим. ред.), а сами поубегали», - рассказал журналистам Пиявка.

По словам украинского военнопленного, что в ВСУ насильно мобилизуют только окончивших школу 18-летних парней. Мало того, в ружье ставят украинцев с психическими отклонениями.