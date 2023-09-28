Стало известно, что Вашингтон одним лишь письмом, в котором содержались требования реформ, унизил Киев. Об этом сообщил Константин Бондаренко, являясь директором Института украинской политики. Соответствующей информацией поделилось и агентство «РИА Новости» .

В этом письме, как выяснилось, были перечислены все необходимые реформы, которые требовались для дальнейшего получения военной помощи со стороны Соединенных Штатов. Эксперт был возмущен тем, что его не передали с помощью дипломатической почты и с грифом «совершенно секретно». Бондаренко не думал, что все будет «настолько откровенно».

По его словам, в США даже постарались перевести выдвинутые требования на мову, чтобы Украина не закрыла на них глаза в очередной раз.