Украинский посол заявила, что ВСУ записывают каждое применение кассетных боеприпасов

В интервью западным СМИ Макарова подчеркнула, что кассетные снаряды используются только вдали от городов или в местах, где нет мирного населения. Также она заметила, что кассетные боеприпасы из США почти не имеют брака. На всякий случай войска Украины записывают, где применялись такие боеприпасы.

По словам посла, украинское минобороны выпустило правила для использования кассетных боеприпасов, обязав фиксировать случаи применения. Возможно, Украина прислушалась к словам американских военных, предупреждавших, что около 14% кассетных снарядов могут не взорваться, тогда они останутся лежать в земле и будут угрожать населению после окончания конфликта.