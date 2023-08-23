Украинский президент признал, что допустил ошибки во время конфликта с Россией

Во время пресс-конференции глава Украины признал, что допустил ошибки во время конфликта с Россией. Об этом сообщает РИА Новости .

По словам Зеленского, за полтора года, которые длится российская спецоперация, он как лидер Украины допустил ряд ошибок. Однако, в чем именно они состоят, президент не сказал. При этом президент Украины в очередной раз подчеркнул, что победа в украинском конфликте все еще не достигнута.

Сейчас Украины несет огромные потери на полях, это отмечают военные эксперты. Американские генералы предложили Зеленскому усилить один фронт и не растягивать войска, но украинский лидер отверг эту идею, побоявшись отдаться России еще больше территорий. В то же время президент России Владимир Путин не раз подчеркивал, что целью спецоперации является защита людей.