Украинский сервис такси разрешил жалобы на «антиукраинских» водителей - СМИ

Как пишет издание «Страна.ua», на Украине местный онлайн-сервис такси Uklon ввел специальную функцию для пользователей, которая позволяет жаловаться на «антиукраинскую позицию» везших их водителей.

Отмечается, что возможность подать подобную жалобу на водителя добавлена в меню оценки поездки.

«Сервис такси Uklon ввел новую функцию - жалоба на антиукраинскую позицию водителя. Если выбрать (для оценки поездки - прим. ред.) 1 или 2 звезды, то среди претензий к водителю можно указать антиукраинскую позицию», - говорится в аккаунте издания в соцсетях.

Ранее на Украине участились выяснения отношений между пассажирами и водителями на политической почве. Так в минувшем октябре в Киеве две местные жительницы закатили скандал извозчику, который отказался разговаривать с ними на украинском языке, требуя говорить на русском. Компания сочла подобное поведение драйвера вызывающим и уволила мужчину.