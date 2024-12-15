Украинский шеф-повар попал в скандал из-за шоу в Киево-Печерской лавре

В Трапезном храме Киево-Печерской лавры провели кулинарное шоу, которое возмутило верующих. Они ополчились на главного героя программы — шеф-повара и ресторатора Евгения Клопотенко. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Союз православных журналистов.

Шоу показали на украинском канале «1+1». В нем Евгений Клопотенко рассказывал об утраченных кулинарных традициях и готовил блюда в трапезном зале. Рецепты брали из архивов национального заповедника, а место в лавре выбрали специально для атмосферы.

Однако верующие не согласились с идейными авторами выпуска. По их мнению, программа и ее шеф-повар позволили себе оскорбить верующих и наоборот, пренебречь религиозной традицией и осквернить святыню. Такой позиции придерживались и в Ровенской епархии. Там возмутились, что вместо молитв и традиций место превратили в съемочную площадку.

«Храм — это место, посвященное молитве, покаянию и духовному росту, а не пространство для гастрономических экспериментов или развлекательных мероприятий», — написала епархия в соцсети.

Как отмечает РИА Новости, многие верующие в соцсетях также выступили на стороне епархии и обвинил канал и ведущего в оскорблении чувств верующих.

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