Украинский снаряд попал в многоквартирный дом в Донецке: повылетали окна

Украинцы продолжают бить по мирным кварталам российских городов. Так, под удар попал многоквартирный дом в Донецке, подробности в четверг, 30 мая, передает РИА Новости , ссылаясь на данные своего корреспондента.

Журналист рассказывает, что снаряд калибра 155 мм (натовского калибра) упал на первом этаже многоквартирного здания, в стене образовалась большая дыра, много где вылетели окна, поврежден фасад самого дома, а также машины, стоящие рядом.

К счастью, несмотря на то, что обстрел был серьезный, в этот раз обошлось без жертв. Люди отделались испугом – многие кричали, пока происходил обстрел. Другие подробности уточняются.