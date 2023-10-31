Украинский солдат пообещал скорое исчезновение Украины

Он убежден, что если все украинские граждане не примут участие в борьбе, то им грозит потеря страны.

Александр Ябчанка служит в националистическом батальоне «Волки да Винчи». Он в своем интервью каналу «Эспрессо» указал, что каждый украинец обязан внести свой вклад в победу в текущем конфликте.

«Поймите, что тут вопрос в том, что мы можем остаться без страны», - призвал он сограждан.

По его мнению, каждый должен быть готов отправиться на фронт по тотальной мобилизации. Но, даже находясь в тылу, люди обязаны поддерживать армию финансово. Это также будет их личным взносом в борьбу.