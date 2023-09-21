Украинский суд не стал арестовывать активы Коломойского

Высший антикоррупционный суд Украины отказал в аресте активов предпринимателя Игоря Коломойского, который обвиняется по нескольким статьям, сообщает Центр противодействия коррупции.

Суд даже не стал рассматривать ходатайство Национального антикоррупционного бюро Украины из-за превышения процессуальных сроков.

8 сентября НАБУ наложило арест на активы Коломойского на двое суток и подало в ВАКС прошение о постоянном аресте.

Сам Коломойский был арестован 2 сентября по обвинению в мошенничестве отмывании денег и выводе средств за границу.

Арест одиозного олигарха связывали с тем, что Владимиру Зеленскому необходимо перед поездкой в США, создать видимость непримиримой борьбы с коррупцией.